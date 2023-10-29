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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege Derbisinde karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Basketbol takımını, 93-76 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de mücadeleyi takip ederken 100’üncü yıl coşkusu yaşanan tribünler de görülemeye değerdi.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Baksetbol takımı, Ege Derbisinde Yukatel Merkezefendi Basketbol takımını Manisa’da konuk etti.

Mücadeleyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da tribünde takip etti.

Karşılaşmada ilk devre dengeli bir oyuna sahne olurken İlk periyot 23-20, ilk yarı da 46-41 Potanın Tarzanlarının üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta taraftarının desteğiyle farkı açan yeşil-beyazlı takım, 65-50’lik skorla öne geçti. Rakibine yakalansa da muhteşem oyununa devam eden Manisa BBSK, karşılaşmadan 93-76 galip ayrılarak evindeki namağlup unvanını sürdürdü.

Daron Fatts Russell 26 sayı, 7 asist, Pako Cruz 18 sayı, Emanuel Terry 16 sayı, 11 ribaunt, James Anderson 15 sayı, 6 sayı, 11 ribaunt, Dorukhan Engindeniz 6 sayı, Berkay Sinirlioğlu 3 sayı, Mustafa Baki Görür 2 sayı, Ayberk Olmaz 1 sayı ile maçı tamamladı.