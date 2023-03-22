Bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye başlayan gece başlıyor. İmsakiye 2023 takvimine göre imsak, sahur vakti ve iftar saati belli oldu.

ANKARA (İGFA) - İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı geldi, çattı. 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkılarak farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İmsakiye 2023 takvimi ile il il sahur vakti ve iftar saati bilgileri ise en çok takip edilen konulardan birisi olacak.

RAMAZAN AYININ ANLAMI VE ÖNEMİ

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

- Fıtır sadakası (fitre) bu ayın sonuna ve bayramdan önce verilmektedir.

- Bazı hadis kaynaklarında bu ayda umre yapanların hac sevabı alacağı belirtilmiştir.

- Bu ay içerisinde yapılan ibadetler diğer aylara göre daha çok mükâfat verileceği yine hadislerde belirtilmektedir.

- Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinen bu ay içerisinde bolca Kur'an okunmalıdır.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye 2023 takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur ve iftar vakti ise şöyle;

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur vakti ise şöyle;

Adana sahur vakti: 05:12

Adıyaman sahur vakti: 04:59

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

Ağrı sahur vakti: 04:37

Aksaray sahur vakti: 05:15

Amasya sahur vakti: 05:04

Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:17, iftar vakti ise 19:10'da.

Antalya sahur vakti: 05:30

Ardahan sahur vakti: 04:36

Artvin sahur vakti: 04:39

Aydın sahur vakti: 05:40

Balıkesir sahur vakti: 05:38

Bartın sahur vakti: 05:17

Batman sahur vakti: 04:47

Bayburt sahur vakti: 04:47

Bilecik sahur vakti: 05:28

Bingöl sahur vakti: 04:48

Bitlis sahur vakti: 04:43

Bolu sahur vakti: 05:21

Burdur sahur vakti: 05:31

Bursa sahur vakti: 05:32

Çanakkale sahur vakti: 05:43

Çankırı sahur vakti: 05:13

Çorum sahur vakti: 05:08

Denizli sahur vakti: 05:36

Diyarbakır sahur vakti: 04:51

Düzce sahur vakti: 05:23

Edirne sahur vakti: 05:40

Elazığ sahur vakti: 04:54

Erzincan sahur vakti: 04:51

Erzurum sahur vakti: 04:44

Eskişehir sahur vakti: 05:27

Gaziantep sahur vakti: 05:03

Giresun sahur vakti: 04:54

Gümüşhane sahur vakti: 04:50

Hakkari sahur vakti: 04:37

Hatay sahur vakti: 05:09

Iğdır sahur vakti: 04:33

Isparta sahur vakti: 05:30

İçel sahur vakti: 05:15

İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:31'de. İlk iftar için akşam ezanı ise 19:25'te okunacak.

İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:43, iftar vakti 19:32'de

Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04

Karabük sahur vakti: 05:16

Karaman sahur vakti: 05:20

Kars sahur vakti: 04:35

Kastamonu sahur vakti: 05:11

Kayseri sahur vakti: 05:09

Kırıkkale sahur vakti: 05:15

Kırklareli sahur vakti: 05:37

Kırşehir sahur vakti: 05:13

Kilis sahur vakti: 05:05

Kocaeli sahur vakti: 05:28

Konya sahur vakti: 05:22

Kütahya sahur vakti: 05:30

Malatya sahur vakti: 04:58

Manisa sahur vakti: 05:41

Mardin sahur vakti: 04:50

Muğla sahur vakti: 05:39

Muş sahur vakti: 04:45

Nevşehir sahur vakti: 05:12

Niğde sahur vakti: 05:13

Ordu sahur vakti: 04:55

Osmaniye sahur vakti: 05:32

Rize sahur vakti: 04:45

Sakarya sahur vakti: 05:26

Samsun sahur vakti: 05:01

Siirt sahur vakti: 04:44

Sinop sahur vakti: 05:05

Sivas sahur vakti: 05:01

Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

Şırnak sahur vakti: 04:42

Tekirdağ sahur vakti: 05:37

Tokat sahur vakti: 05:02

Trabzon sahur vakti: 04:48

Tunceli sahur vakti: 04:52

Uşak sahur vakti: 05:33

Van sahur vakti: 04:37

Yalova sahur vakti: 05:30

Yozgat sahur vakti: 05:10

Zonguldak sahur vakti: 05:19