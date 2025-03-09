Ramazan ayında oruç tutunlar için ders çalışmak, oruçluyken enerji yönetimi ve verimli zaman planlamasını gerektiriyor. Uzmanlar, bu süreci doğru yöneterek akademik başarının artırılabileceğini belirtiyor.İSTANBUL (İGFA)- Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, öğrencilerin Ramazan ayını verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için önemli ipuçları paylaştı.

Özgür Akoğlan, Ramazan ayında verimli ders çalışmanın oruç tutarken enerji ve zaman yönetimini doğru planlamayı gerektirdiğini ifade ederek, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

“Zaman planlaması yapın. Sahurda yedikten sonraki 1-2 saat, zihnin en dinç olduğu zamandır. Bu saatleri zorlu konulara veya problem çözmeye ayırın. Zihin tazeyken zor konulara odaklanın. Öğleden sonra enerji düşüşü yaşanabileceği için hafif tekrarlar, okuma veya video ders izleme gibi pasif çalışmalar yapın. İftardan 1-2 saat sonra (hafif sindirim için) yeniden odaklanarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu saatlerde konu anlatımı veya test çözümü yapılabilir.

SAHUR VE İFTAR ZAMANLARINI DİKKATE ALIN!

Gün içindeki enerji dalgalanmalarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerinin bu öğünlere göre ayarlanması önerisinde de bulunan Özgür Akoğlan, şöyle devam etti:

“25 dakika çalışma + 5 dakika mola şeklinde çalışın. Molalarda nefes egzersizleri veya hafif esneme hareketleri yapmayı unutmayın. Not alarak, özet çıkararak veya anlatarak çalışın. Bu, odaklanmayı artırır. Enerjinizin yüksek olduğu saatleri zorlu derslere ayırın. Bir konuyu basitçe anlatamıyorsan öğrenmemişsin demektir. Konuyu çalış. Bir çocuğa anlatır gibi yaz. Eksikleri tespit et ve tekrar çalış. Öğrendiklerini 1. gün, 3. gün, 7. gün şeklinde tekrarlı çalışma, bilgileri uzun süre hafızada tutmaya yarar. Karmaşık konuları görselleştir (örneğin biyoloji konularını dallandırarak çizerek). Çalışmaya başlamak istemiyorsanız, ‘Sadece 5 dakika deneyeceğim’ diyerek başlayın çoğu zaman 5 dakikada geçtikten sonra bile çalışmaya devam ettiğinizi göreceksiniz.”

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL DİNÇLİK İÇİN ÖNERİLER

Ramazan ayında ders çalışırken hafif egzersizler ve nefes tekniklerinin de verimi artırdığını anlatan Akoğlan, “İftar sonrası 10-15 dakika yürüyüş yapmak kan dolaşımını hızlandırır ve odaklanmayı kolaylaştırır. Stresi azaltmak ve zihni sakinleştirmek için günde 5-10 dakika ayırın.” dedi.

Sahurda protein (yumurta-peynir, kompleks karbonhidrat (tam buğday ekmeği-yulaf) ve lifli gıdalar (meyve-Sebze) tüketmenin gün boyu enerjiyi koruyacağını belirten Akoğlan, iftarda da ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Akoğlan, sahur dolayısıyla bölünen uykunun gün içinde 20-30 dakikalık kısa şekerlemelerle telafi edilmesini önerdi.

Öğrencilerin iftardan sonra online veya yüz yüze grup çalışmaları yaparak motivasyonlarını artırabileceklerini söyleyen Akoğlan, aktif öğrenme tekniklerine önem verilmesi gerektiğini ifade etti.