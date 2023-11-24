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Bursa'da Karacabey Belediye Başkanlığına Av. Muammer Altun aday adaylığını açıkladıBURSA (İGFA) -Yerel seçimler yaklaşırken Belediye Başkan aday adaylığı başvuru sürecinde, Karacabey Belediye Başkanlığına bir aday adayı da Saadet Partisine yapıldı.

Bursa Barosu avukatlarından 9 Eylül üniversitesi hukuk fakültesi mezunu, doktora yapan avukat Muammer Altun Saadet Partisinden Karacabey belediye Başkanlığına Aday adaylığı açıkladı.

Avukat Muammer Altun ilçe Başkanı Zeynel Abidin Kocak’a başvuru dosyasını teslim etti.

Başvuru dilekçesini teslim ederken “İnanç, azim ve kararlılıkla birlikte başaracağız, Saadet burada diyen Altun, Karacabey’i yaşanabilir hale getirmek için çalışacağız” dedi

1981 Karacabey doğumlu olan Altun evli ve üç çocuk babası.