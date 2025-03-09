Dengeli ve düzenli bir beslenme planın yanı sıra yeterli fiziksel aktiviteyle birlikte geçen oruç sürecinin hem kilo kontrolüne yardımcı olduğunu hem de bağışıklık sistemini olumlu etkilediğini açıklayan Diyet Uzmanı Tuba Örnek, orucun faydalarından yararlanabilmek için ilk adımın oruç tutacak kişinin herhangi bir hastalığının olmaması olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA9 - Ramazan ayıyla birlikte oruç tutmanın genel sağlığa faydaları da gündeme geliyor.

Bilinçli sürdürülmeyen orucun ise yarardan çok zarar getireceğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Uzun süreli açlık sonrası hızlı ve ağır yemekler tüketmenin mide ve bağırsak rahatsızlıkları, sahur ve iftar arasında yeterli miktarda sıvı almamanın dehidrasyon, yetersiz ya da hatalı beslenmenin halsizlik ve tansiyon düşüklüğü gibi olumsuzluklara sebep olabileceği unutulmamalı” dedi.

Uzman Diyetisyen Tuba Örnek, ramazan ayında sağlıklı iftar sofraları için 10 tavsiyede bulundu:

Gün boyu tok kalmayı sağlayan sebze, meyve, yulaf ezmesi ve tam tahıllı ekmekler gibi lifli besinler sahur sofrasında öncelikli olarak tercih edilmeli. Peynir, yumurta, yoğurt ve kefir gibi protein açısından zengin gıdaların da yeterli miktarda alındığından emin olunmalı. İftar yemeğine hurmayla başlamak hızlı enerji verdiği ve mideyi rahatlattığı için oldukça faydalı. Hurmanın ardından da çorba ile hafif bir başlangıç yapılmalı. Şeker ve krema içermeyen, kızartılmayan, yağ ve tuz oranı yüksek olmayan ana yemekler hazırlanmalı. Salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Yoğurt ve salata çeşitleri iftar sofrasında mutlaka yerini almalı. Yemek esnasında su tüketimi sindirimi zorlaştırabileceği için kısıtlanmalı, iftardan yaklaşık 1 saat sonra artırılmalı. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler vücutta sıvı kaybına yol açabileceği için aşırıya kaçılmadan tüketilmesine dikkat edilmeli. İftarın üstünden en az 2 saat geçmesi koşuluyla, tatlı veya atıştırmalık ihtiyacı için şerbetli seçenekler yerine süt ürünleriyle yapılmış tatlılara yönelinebilir. Tatlıya alternatif olarak meyve veya bir avuç kadar ceviz, fındık veya badem gibi kuru yemişler de tercih edilebilir. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece sahur öğünü kesinlikle atlanmamalı. Sindirimi kolaylaştırmak için yemekler yavaş ve iyi çiğnenmeli. Dehidrasyonun önlenmesi için sahur ve iftar arasında en az 2 litre su tüketilmeli.