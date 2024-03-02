Sosyal medya mesajlaşma gruplarından paylaşılan ses kaydına sert tepki gösteren Başkan Ömer Günel, “ Seçim meydanlarında kazanamayacaklarını anlayanlar acizliklerine bir yenisini daha ekleyerek, çaresizliklerine yapay zekayı alet etmek istiyorlar” dedi.

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada; “ Cumhuriyet Halk Partisinin Kuşadası’nda bir kez daha yerel iktidara geleceğinin kaçınılmaz olduğunu anlayan bildik oligarklar bir kez daha acizliklerini ortaya koymuşlardır. Yapay zeka programlarınca hazırlanan ve sözde DEM parti hakkında yaptığım iddia edilen bir konuşmayı yine dijital ortamda sahte hesaplarla paylaşanlar, bu kirli emellerine hiç bir zaman ulaşamayacaklardır. Bu tarz kirli, sahte ve onursuz paylaşımları hazırlayanların kimlikleri Kuşadası kamuoyunca net olarak bilinmektedir. Geçmişte sahte hesaplar üzerinden CHP genel merkezine ve medyaya içi iftira dolu dosyaları gönderen eller ile şimdi bu sahte ses kayıtlarını oluşturan ve dağıtan eller aynı kirli ellerdir. Biz bu sahte hesapların adresini biliyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde Kuşadalı hemşehrilerim bir kez daha kendilerine gereken dersi verecektir. Kuşadası’nda bir kez daha birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet ve Demokrasi kazanacaktır.