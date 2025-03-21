Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda Hendek Melek Nişancı Huzurevi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek yaşlılara karanfil takdim etti ve mini bir konserle onların yüzünde tebessüm oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yüzlerde tebessüm oluştu

Birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hendek’te yer alan Melek Nişancı Huzurevi ziyaret edildi.

Yaşlılara Saygı Haftasında gerçekleştirilen anlamlı ziyaret huzurevi sakinlerinin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Mini bir konser

Ziyarette ayrıca Büyükşehir Kent Orkestrasıda yer aldı. Canlı performanslarıyla mini bir konser veren orkestra, huzurevi sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

Konserin yanı sıra gölge oyunu gösterisiyle geçmişle bugünü buluşturan anlamlı ziyarette eli öpülesi yaşlılara karanfiller hediye edildi.

Büyükşehir yaşlıların her an yanında

Büyükşehir, tüm birimleriyle Sakarya’nın dört bir yanında yaşlılara ulaşıyor ve onlara hayatın her alanında ‘yalnız olmadıklarını’ hissettiriyor.

YADEM, sosyal birimler ve birçok müdürlük şehirde yaşlıların sosyal hayata adaptasyonu ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için önemi çalışmalar yürütüyor.