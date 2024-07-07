Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM’de ailelere yönelik gerçekleştirilen “Akran Zorbalığı” söyleşisinde katılımcılara aile kurumunun inşası konusunda önemli bilgiler aktardı. Söyleşide ailelerin sorularını uzman aile danışmanı Ayşe Aksoy yanıtladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ailelere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerde bu kez “Akran zorbalığı” konusu ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nde(SGM) düzenlenen söyleşide ailelere aile kurumunun inşası noktasında hayati bilgiler aktarıldı.

Aile Danışma Tuğba Ayşe Aksoy tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, özellikle anneler yoğun ilgi gösterirken katılımcılarla“çocuk yetiştirmeninzorluğu” ve “çocuğa akran zorbalığı hakkında nasıl davranılması gerektiği” konularında önemli notlar paylaşıldı.

Aile danışmanı Aksoy, akran zorbalığının okullarda, dışarıda bir veya birkaç çocuğun başka bir çocuğa karşı yaptığı saldırgan davranışın adı olduğunu belirterek, "Bu davranışın sürekliliği varsa bilerek can acıtma, karşı tarafa kasıtlı zarar verme akran zorbalığıdır. Akran zorbalığına maruz kalan çocuk, ebeveynine anlattığında o çocukla sakince konuşulmalıdır. Akran zorbalığının kabul edilebilir bir davranış olmadığı öğretilmeli, başa çıkma tekniklerini öğretmeliyiz. Yapıcı yönde takım olmak gerekir” dedi.

Bu arada Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi’nde dijital bağımlılık, sağlıklı sınırlar oluşturmakve hayır diyebilmek, ergen anne ve babası olabilmek, çiftler arası iletişim, duygularımızı anlamlandırmak gibi 6 farklı alanda konuların işleneceği, söyleşilerin 6 hafta boyunca devam edeceği bildirildi.