Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de eğitim alan özel gereksinimli bireyler, dönem sonunda başarılarını karneyle taçlandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, başarılarla dolu bir dönemin ardından karnelerini aldı.

Günlük Yaşam Becerileri, Mutfak, El Sanatları, Müzik ve Ritim, Dil ve Sayı Becerileri, Resim, Drama, Ekolojik Yaşam ve Halk Oyunları gibi çeşitli branşlarda eğitim alan bireyler, kurs süresi boyunca eğlenirken öğrendiler.

KARNE HEYECANI

SGM’de uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen derslerde sosyal hayata aktif katılım sağlayan öğrenciler, yeteneklerini keşfetme imkânı buldu. Dönem sonunda düzenlenen karne töreninde ise sevinç dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

YAZ DÖNEMİ TEMMUZ AYINDA BAŞLIYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif ve üretken bireyler olmaları adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde öğrencilerimizle verimli bir dönem geçirdik. Yaz dönemi kurslarımız Temmuz ayında başlayacak. Tüm özel bireylerimizi bu kurslara davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.