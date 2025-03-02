Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarına yeşil hilal logosu yerleştirerek yaya ve sürücülerin dikkatini çekti.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftasına dikkat çekmek amacıyla araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu şehrin muhtelif kavşaklarındaki trafik lambalarına "yeşil hilal" logosu yerleştirilerek farkındalık oluşturdu.
Sürücü ve yayaların dikkatini çeken uygulama takdirle karşılandı.
Kaynak: İGF