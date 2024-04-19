Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyükşehir ile Bahçelievler Belediyesi arasında oynanacak zorlu karşılaşma THF Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 21. haftasında Bahçelievler Belediyesi’ne konuk olacak. Mücadele 20 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hentbol takımı, Bahçelievler’de galibiyet için sahaya çıkıyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.