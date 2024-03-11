Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, yeni bir projesini daha açıkladı. Çocuklar ve gençler için Efeler Bilim ve Teknoloji Merkezi yapacaklarını ifade eden Savaş, kapsamlı ve modern bir proje ile hemşerilerinin karşısına çıktı. Gençlerin her şeyin en güzelini hak ettiğini belirten Savaş, kuracakları bu merkezde Aydın’dan TEKNOFEST'e genç mucitler yetiştireceklerini söyledi. Savaş, Aydın’ı bilim üssü yapmak istediklerini belirtti.

Ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde taşıyacak olan TEKNOFEST kuşağı her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Savaş, bu bilim merkezinde TEKNOFEST'in gençlerini geleceğin dünyasına hazırlanacağını ve bilim yolculuğunda onların yanında yer alacaklarını söyledi.

Geleceğimizin teminatı gençlere bilimsel anlamda çalışma yapma fırsatı sunacak Bilim Merkezinin son teknoloji ekipmanlar ile donatılacağını ifade eden Savaş, "Kapsamlı ve modern bir proje ile Bilim Merkezi’ni Aydın ile buluşturacağız. Bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır hale getirmeyi amaçlayan Bilim Merkezi, deneysel ve uygulama etkinlikleri içeren bir bilim yuvası olacaktır." dedi.

Merkezde 14 farklı alanda yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerisinin olması planlandığını kaydeden Savaş, "Bunlara ek olarak eğitim salonları, kimya ve fizik gibi temel bilim atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, bilim müzesi, simülasyon cihazları, planetaryum, üç boyutlu sinema salonları, bilim kafe ve BTM Dükkan’ın yer aldığı merkezde çocuklarımızı bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı yoğun bir içerikle buluşturacağız." diye konuştu.