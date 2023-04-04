Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya Kuşadası’ndan ilk bağış Belediye Başkanı Ömer Günel’den geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmalarına katkı sunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyanın kamuoyuna duyurulmasının ardından vakit kaybetmeksizin bağışta bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirterek “Aydınlık, eşit ve özgür bir ülkeyi yeniden kurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

“Hep birlikte ülkemize yeniden baharı getireceğiz”

Başkan Ömer Günel, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde adım atmaya hazırlanıyor. Bu seçim ülkemizin kaderini ve geleceğini belirleyecek çok önemli bir nitelik taşıyor. Bu nedenle de Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerine sahip çıkan; hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebi olan herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve katkı sunması hayati bir önem taşıyor. Ben de şahsım adına YSK tarafından belirlenen miktarda destekte bulundum. 14 Mayıs’a kadar da partimizin il ve ilçe örgütü olarak Millet İttifakının tüm bileşenleriyle birlikte hep birlikte, omuz omuza çalışacak ve ülkemize yeniden baharı getireceğiz” diye konuştu.