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İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma yürütüyor.

Kuyulu Mahallesi’nde inşaatı devam eden Şehir Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın’ın “Ateş Savaşçıları”, inşaatı devam eden Şehir Hastane si’nin çatısında çıkan yangın a hızlıca müdahale etti. Çatı kaplama malzemelerinin tutuşması sonucu oluştuğu değerlendirilen yangına 5 araç ve 10 personelle müdahale edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangını büyümeden hızlıca kontrol altına alan itfaiye ekiplerini gönülden kutladığını söyledi.

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