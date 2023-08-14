Sürpriz için itfaiye ekibine teşekkür eden Çerçioğlu, “Disiplinli çalışmalarından, hızlı müdahalelerinden ve her an göreve hazır olmalarından dolayı itfaiyemizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Çerçioğlu, göreve başlayan kadın itfaiyecileri de tebrik etti.

Çerçioğlu, son günlerde birçok orman yangınına hızla müdahalede bulunarak büyümeden söndüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni ziyaret etti. Gece-gündüz canla-başla çalışan “Ateş Savaşçıları”nı kutlayan Çerçioğlu, itfaiyecilerin yaptıkları işin çok kıymetli ve değerli olduğunu belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin vatandaşların can sağlığını ve mal güvenliğini korumak için her zaman görev başında olduğunun altını çizen Çerçioğlu, “Hiçbir zaman olmasını dilemediğimiz olumsuz her duruma karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi her zaman göreve hazırdır. Hiçbir zaman istemeyiz, fakat ekibimiz aldığı maaşı eleştirenlerin de bir gün ihtiyaç duyabileceği önemli bir görevi üstleniyor. Biz her zaman ekibimizin yanındayız ve tüm ihtiyaçlarını anında gideriyoruz. Ateş Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Göreve başlayan kadın itfaiyecileri de tebrik eden Çerçioğlu, “Kadınlarımızın hayatın her alanda görev almasını önemsiyoruz. Aramıza katılan kadın itfaiyecilerimizin bu görevi de başarıyla yerine getireceklerine eminiz” dedi.

Ziyarette itfaiye ekibi Çerçioğlu’na doğum günü sürprizi yaptı. Çerçioğlu’nun doğum gününü kutlayan ekip, her zaman ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan Çerçioğlu’na teşekkür etti.