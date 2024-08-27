Fiziki belediyecilikte de da örnek hizmetlere imza atan Selçuklu Belediyesi yaptığı aslfaltlama çalışmalarıyla Selçuklu’nun modern görünümüne katkı sağlamaya devam ediyor. KONYA (İGFA) - Şehrin modern yapısına örnek belediyecilik çalışmalarıyla dokunan Selçuklu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu çalışmaları kapsamında Buhara Mahallesi Papatya Sokak’ta asfalt serimi yapan Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevsim şartlarının el verdiği koşullarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Buhara Mahallesi Papatya Sokak’ta tamamlanan asfalt çalışmalarında 2 bin 400 metrekare alanda 470 ton asfalt serimi yapılarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Ekipler Selçuklu’da planlanan yerlerde asfalt çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

BAŞKAN PEKYATRIMACI: “SELÇUKLU’NUN MODERN DOKUSUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Selçuklu’da yaşayan herkesin konforunu düşünerek çalışmalara yön verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artırıyor. Bu doğrultuda da altyapı çalışmalarımız öncelikli faaliyet alanlarının başında geliyor.Bu çerçevede ekiplerimiz, planlamalar doğrultusunda gece gündüz demeden, ana yollar ve caddeler başta olmak üzere kent genelinde çeşitli yol kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz asfalt programındaki çalışmalarda Buhara Mahallesi Papatya Sokak’ta asfalt serimini gerçekleştirerek mahalle sakinlerimizin kullanımına sundu. Bu çalışmalarımız yine planlan mahalle ve sokaklarımızda aralıksız devam edecek. Tüm bu çalışmaları ekip çalışması ve uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tek amacımız Selçuklumuzun marka değerini artırarak Türkiye'ye her alanda örnek olmayı sürdürmek” şeklinde konuştu.