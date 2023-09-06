İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya konulan “Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası” çerçevesinde, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen projeli eğitim faaliyetleri Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde devamlı olarak trafik ortamında kazaya karışma riski bulunan ticari taksi, dolmuş, halk otobüsü şoförleri ile bir araya geldi. Her yıl düzenlenen “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi” çerçevesinde Aydın Şoförler Odası işbirliği ile şoförlere genel trafik eğitimi verildi.

Özellikle servis şoförleri ve rehber personellerine yönelik verilen eğitimde okul servisi şoförleri ve rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular, trafik kuralları ve yönetmeliğine dair eğitim verildi. Eğitimin ardından soru cevap kısmına geçilirken her gün trafikte direksiyon sallayan şoförlerin talep ve sıkıntıları da görüşüldü.

Gerçekleştirilen eğitim toplantılarının artık geleneksel hale geldiğini hatırlatan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bu yıl üzerinde durulması gereken konunun öfke kontrolü olduğunu vurgulayarak “Her yıl okulların açılacağı zaman biz heyecanlanıyoruz, bir taraftan da Aydın kalabalıklaşacak. Araçlarımız dolu gidecek, okul servis aracını kullanan arkadaşlarımız yeni sezona başlayacaklar. Bununla alakalı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Hem kurallar hem de yeni yılda yapılacaklar ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Bunun yanında da bizlerin sorularını yanıtladılar. Uyulması gereken yeni kuralları tekrar etmek suretiyle bilgilerimizi tazeledik. Tabi, trafik kuralları olmazsa olmaz kurallar. Bizim, hepimizin hayatını ilgilendiren kurallar olduğu için ve biz de bu işi profesyonel olarak yapan esnaf olduğumuz için bizim de bu kurallara daha fazla uymamız gerekiyor. Özellikle bu sene üzerinde durulması gereken konu ise öfke kontrolü. Çünkü trafiği paylaşan insanların, son günlerde yaşadığı istenmeyen olaylarla karşılaşıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekli. Trafiği en fazla biz kullanıyoruz ama bizim mesleğimiz olduğu için bizim daha hoşgörülü olmamız gerekiyor" dedi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde öğrenci alımı ve indirmesi yapan okul servislerine karşı vatandaşların daha duyarlı olması çağrısında bulunan Başkan Özmeriç; “Ayrıca vatandaşlarımız okul servis araçlarına karşı duyarlı olmasını rica ediyoruz. Okul servis araçları, öğrenci alacağı ve indireceği zamanlarda bazen trafiği kapatmak zorunda kalabiliyor. Çünkü çocuklarımızı durakta değil inmesi gereken yerde indirmemiz gerekiyor. Vatandaşların da bu araçlarımız trafiği tıkadığında ya da yolda durduğunda anlayış göstermelerini rica ediyorum. Zaten bu konu yasada var ama maalesef bilinmeyen bir şey. Bir sokakta akan trafik içerisinde çocuğu indirmek zorundasınız ve bu çocuğumuzun orada inmesi gerekir. 2-3 dakika küçük bir çocuğun inmesine de izin verilmesi gerekir” diye konuştu.