Kuyucak 5 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda yerli ve yabancı ülkelerden oluşan halk oyunları gösterisi düzenlendi. Kuyucak Uğur Mumcu Parkı’ndan başlayarak İnönü Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Programa Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin yanı sıra Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Acara Özerk Cumhuriyeti, Hindistan, Makedonya ve Gürcistan ülkeleri katıldı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda birbirinden güzel hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri izleyenleri coşturdu. Halk oyunları topluluklarının gösterileri büyük beğeni topladı. Görkemli bir şölene dönüşen etkinlik, Kuyucaklılar tarafından ilgiyle takip edildi. Birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda olduğu etkinlikte Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, programa katılan kafile sorumlularına hediye paketi verdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Kuyucağımızın kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde, İlçemiz Cumhuriyet Meydanı’nda yerli ve yabancı kardeş ülkelerimizin halkoyunları ekiplerinin gösterileri ile görkemli bir şölene ev sahipliği yaptık. Kardeş ülkelerimizi Kuyucak’ımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Programa; Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve Kuyucaklılar katıldı.