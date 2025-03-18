Antalya'da Side Liman Kutsal Alanı hamam yapısının kazı ve onarımı Selectum Hotels&Resorts’un katkılarıyla tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan, Side Limanı'nın doğusunda bulunan Athena, Apollon ve Demeter Tapınağını içine alan Liman Kutsal Alanı'nın kazıları, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Demeter tapınağının doğusunda görülen yapı topluluğunun, Geç Antik Çağ'da inşa edilmiş bir hamam yapısı olduğunun tespit edilmesinin ardından, Selectum Hotels&Resorts kazı çalışmalarına maddi ve manevi destek sağladı. Arkeolog Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile ekibinin üstün gayretleri ve kültürel miraslara destek veren markalar arasında yer alan Selectum Hotels & Resort’un da katkılarıyla Hamam yapısının kazı ve basit onarım çalışmaları tamamlandı.

Athena, Apollon ve Demeter tapınakları gibi zengin tarihsel ve kültürel mirasların gün yüzüne çıkarılması, yalnızca akademik ilgi alanına değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik değerlere de katkı sağlayacak olup, Selectum Hotels&Resorts gibi nice değerli markaların arkeolojik kazı çalışmalarına verecekleri desteklerin araştırmaların sürdürülmesinde ve derinlerde kalmış tarihi-kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.