Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, İncirliova ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ateşli silaha dönüştürüp sattığı tespit edilen 1 şüphelinin ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada 4 adet namlusu açılarak ateşli silaha dönüştürülmüş tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 79 adet muhtelif silah üretiminde kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Olay ile ilgili adli süreç başlatıldı.