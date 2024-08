Sinemaseverleri 16 Ağustos Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor. İşte o filmler...İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte aynı anda vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Bilim kurgudan komediye, korkudan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 16 Ağustos Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmleri, Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. Ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu edinen Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve sevilen Açlık Oyunları serisinin son filmi olan Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu edinen Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor. Uzay sömürgecileri Rain, Andy, Tyler, Kay, Bjorn ve Navarro, görünüşte tamamen terk edilmiş gibi gözüken bir uzay istasyonunda bir şeyler bulma umuduyla arama yapar. Ancak onların gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çok geçmeden grup, dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşacaktır.

Justin Baldoni’nin yönettiği, Blake Lively’nin başrolünde yer aldığı Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us), hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Yaşadığı küçük kasabasından ayrılıp, üniversiteye giden Lily, mezun olduktan sonra Bostan’a taşınıp, kendi işini kurarak hayattaki en büyük hayalini gerçekleştirir. Ryle Kincaid adında muhteşem bir doktorla tanıştığındaysa hayatı artık cennet gibi görünür. Gerçek aşkı bulduğuna inanan Lily’nin hayatı, ilk aşkı geri döndüğünde alt üst olur. Bu durumda Lily, kendi kendine çok zor bir karar vermek zorunda kalır.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma (Running Man: Revengers), Süper Kemer'i elde etmek için mücadele eden oyuncuların hikayesini konu ediniyor. Oyuncular, her yıl düzenlenen Koşan Adam yarışmasına hazırlanırlar. İnternet yayıncısı Pangpang ile röportaj yapan oyuncular, röportaj sırasında kullanıcısını dünyanın mutlak hükümdarı haline getirebilecek efsanevi 'Süper Kemer’den haberdar olurlar. Pangpang'ın zorluklarıyla mücadele eden yarışçılar, bu sırada bencil ve açgözlü davranışlarda bulunur. Bu da Pangpang'ın şovu için büyük bir malzeme olur.

Haftanın komedi filmlerinden Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolunu arayan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Evliliklerinde sorunlar yaşayan İhsan ve Selma, ayrılmaya karar verirler. Bu durumun kızları Sude’yi etkilemesini istemeyen İhsan ve Selma, ayrılık haberini söylemek için en doğru anı yaratmaya çalışırlar. Bu amaçla ailece bir tatil organize eden İhsan ve Selma, bu süreçte kendilerini beklenmedik olayların içerisinden bulurlar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Anastasiya Budakva’nın üstlendiği Amir, keyifli bir gece geçirmek için bir araya gelen bir arkadaş grubunun başına gelen korku dolu olayları konu ediniyor. Sevgili olan Roza ve Berke’nin planı ile hep birlikte keyifli bir gece geçirmek için altı arkadaş bir araya gelirler. Gece ilerledikçe eğlencenin dozunu kaçıran gençler, bir zaman aralığına bağlı olan bir davet gerçekleştirir. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi gitmez ve bu korkunç davet bir zaman aralığına bağlı kalmaz. Korku dolu saatler başlarken gizli gerçekler ortaya çıkar.