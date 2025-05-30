Konya Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm 5. sınıf öğrencilerini Kudüs’ün tarihi ve manevi önemini anlatan özel bir organizasyonda bir araya getiriyor. KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadim Kudüs Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen bu anlamlı projeyle, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın genç nesillere tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor. Gösterimler boyunca yaklaşık 7 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

BAŞKAN KILCA ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE FİLM İZLEDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da film gösterimlerinden birine katılarak öğrencilerle birlikte filmi izledi.

Gösterim sonrası yaptığı konuşmada Kudüs’ün manevi önemine dikkat çeken Başkan Kılca, “Kudüs’ün anlam ve önemini daha iyi anlatabilmek adına çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bu projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, yürekten teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. Karatay Kent Konseyi’nin organizasyonuyla ilçede ikamet eden yaklaşık 7 bin 5. sınıf öğrencisinin bu filmle buluşturulduğunu belirten Kılca, “Gençlerimize bu değerli mirası en doğru şekilde aktarmak için çalışıyoruz.” dedi.

“YÜREĞİMİZİN BİR PARÇASI KUDÜS’TE”

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi: “İlk kıblemiz ve Peygamber Efendimizin Miraç’a çıktığı mukaddes mekân olan Mescid-i Aksa, bizim için çok özel bir anlam taşımaktadır. Gençlerimizin Kudüs bilinciyle, Kudüs ve Mescid-i Aksa sevgisiyle büyümesi son derece önemli. Ne yazık ki, bir yılı aşkın süredir Gazze ve Kudüs’te 50 binden fazla masum Müslüman kardeşimizin hayatını kaybettiği büyük bir vahşet yaşanıyor. Yüreğimizin bir parçası hala bu kutsal topraklarda. Ülke olarak her zaman Filistin’in yanında olduk. Mazlumların sesi olan, dik duruşuyla dünya kamuoyuna örnek olan bir liderimiz var. Dualarımız her daim Kudüs ve Mescid-i Aksa ile. İnanıyoruz ki bir gün, Mescid-i Aksa da Kudüs de özgürlüğüne kavuşacaktır.”

FİLM EKİBİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Film gösteriminin ardından, “Sırr Bir Kudüs Macerası”nın yapım süreci ve verdiği mesajlar üzerine özel bir söyleşi programı düzenlendi.

Söyleşiye filmin yapımcısı İbrahim Çetin, ortak yapımcısı Süleyman Kurt, senaristi ve yazarı Şerafettin Kalay ile yönetmeni Muhammet Fatih Kandemir katıldı. Katılımcılar, öğrencilerle filmin hikayesini, süreci ve Kudüs’e dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Söyleşi boyunca gençlere manevi değerlerin önemi de aktarıldı. Program sonunda öğrencilerin soruları film ekibi tarafından yanıtlandı.

GÖSTERİMLER 4 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

“Sırr Bir Kudüs Macerası” film gösterimi, 4 Haziran Çarşamba gününe kadar Karataylı öğrencilerle buluşmaya devam edecek.