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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenilen Enver Helvacı ’nın vefatı Söke’de büyük üzüntü oluşturdu. Söke’nin sevilen simalarından olan Enver Helvacı 75 yaşında ve bir çocuk babasıydı.

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