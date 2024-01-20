Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti. Söke ziyaretinden sonra Kuşadası’na geçen Başkan Çerçioğlu, Taksici esnafı ile görüşerek sohbet etti.

Kuşadası Taksici esnafı ile bir araya gelen Topuklu Efe’ye ilgi büyük oldu. Uzun süre çay içip sohbet eden Başkan Çerçioğlu, Taksici esnafının sıkıntılarını, isteklerini dinledi. Taksicilerin yanı sıra Özlem Çerçioğlu’nu gören vatandaşlar fotoğraf çektirip Özlem Başkana olan sevgilerini ve desteklerini ilettiler.

Topuklu Efe’yi karşısında gören vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek dileklerini ve isteklerini ilettiler. Başkan Çerçioğlu yoğun ilgiden dolayı gördüğü memnuniyet karşısında vatandaşlara teşekkür ederek ayrıldı.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer