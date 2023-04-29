Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. “Uyuşturucu” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan R.O., “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.E., “Uyuşturucu ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından aranan ve hakkında toplam 4 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan İ.M.Ç. ve “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıslar jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.