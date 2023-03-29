Kaza, İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.N.B. (11) isimli kız, cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçükkız, cadde kenarında park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C.N.B. hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan C.N.B.'nin durumun ciddi olduğu, Söke'den Aydın ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan trafik kazasının ardından olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın 11 yaşındaki kıza çarpma anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.