Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de görevli psikolog EsmanurBeşiroğlu, Ramaza’da oruç tutan kişilerin açlıkla birlikte yaşadığı stres ve gerginliği kontrol etmenin yöntemlerini anlatırken önemli tavsiyeler verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Psikolog EsmanurBeşiroğlu, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin, ruhsal sağlığını korumanın yollarını anlattı.

Hem fiziksel hem de psikolojik

Beşiroğlu, Ramazan ayı manevi bir arınma ve öz disiplin süreci olarak birçok insan için derin bir anlam taşıdığını ve bu kutsal ay boyunca aç kalmanın yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik etkilerinin de bulunduğunu belirtti.

“Stres ve duygusal dalgalanmalar”

Stresli anlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini belirten Beşiroğlu şöyle konuştu: “Uzun süre aç ve susuz kalmak, bazı kişilerde sinirlilik, stres ve duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bu süreçte farkındalık teknikleri uygulamak, duygusal dengeyi sağlamanın en etkili yollarından biridir. Oruç tutarken duygusal tepkilerin farkında olmak, bunlara nasıl yanıt verileceğini anlamanızı sağlar ve kendinizi daha iyi kontrol etmenize yardımcı olur. Duygularınızı gözlemleyin ve stresli, sinirli ya da kaygılı hissettiğinizde nefes egzersizleri yaparak sakinleşmeye çalışın”

“Dengeli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı oluşturun”

Beşiroğlu, “Sahur ve iftar arasındaki yemek düzeni, kan şekeri seviyelerini dengelemenin yanı sıra, ruh halini de doğrudan etkiler. Yetersiz beslenme, kişiyi daha sinirli, gergin ve stresli hale getirebilir. Bu nedenle, Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı oluşturmak, ruh halinizin stabil kalmasına yardımcı olacaktır” dedi.

“Ailenizle daha fazla vakit geçirin”

Açıklamasında aile ve arkadaş ilişkilerine vurgu yapan Psikolog Beşiroğlu, “Ramazan, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularını ön plana çıkarır. Aile, arkadaş ve komşularla geçirilen daha fazla zaman, sosyal ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunur. Özellikle iftar sofralarında paylaşılan anlar, bireylerin empati kurma becerisini geliştirirken, toplumsal bağların güçlenmesini sağlar. Bu durum, sosyal destek ağlarının genişlemesiyle birlikte, bireylerin stres ve anksiyete düzeylerinde de azalma etkisi yaratır” ifadelerini kullandı.

“Hafif fiziksel aktiviteler ruh sağlığınıza iyi gelir”

Konuşmasında hafif egzersizlerin yapılabileceğini belirten Beşiroğlu, “İftar sonrası hafif yürüyüşler veya düşük yoğunluklu aktiviteler yapmak, stresin azalmasına ve ruh halinizin iyileşmesine yardımcı olabilir. Ramazan ayında psikolojik dengeyi korumak, yalnızca açlıkla başa çıkmak değil, aynı zamanda farkındalıkla hareket etmek, sağlıklı rutinler oluşturmakla mümkündür. Bu süreci bilinçli yöneterek hem zihinsel hem de ruhsal olarak daha huzurlu ve dengeli bir Ramazan geçirebilirsiniz” diye konuştu.