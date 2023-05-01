Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nisan ayında afet sürecinin suistimali ve hassas konular ile seçim suçları çerçevesinde dezenformasyon ve provokatör paylaşımlar yapan site ve şahıslara yönelik sanal devriyeler gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, sanal devriyelerde; 23 bin 572 adet site incelenirken, 143 suç içerikli paylaşım yapan hesaptan 103 hesabın kullanıcı bilgileri tespit edildi. 842 adet dolandırıcılık içerikli siteyi BDK/USOM’a bildiren jandarma ekipleri, suç içerikli paylaşım yapan 27 şüpheli şahsı da yakalayarak haklarında adli işlem başlattı.