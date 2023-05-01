AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, seçim çalışmalarına Çine’de devam etti. Mahalleleri ziyaret eden Özmen, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, Çine’de mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlere AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı ve partililer katıldı.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşla bir araya gelen Özmen, onlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Özmen, muhalefet tabanın yapılan milletvekili listelerinden memnun olmadığını söyleyerek, “Sahada edindiğimiz izlenimlere göre muhalefetin liste dağınıklığı seçmeni rahatsız etmiş durumda. Vatandaşların birçoğu bunu dile getiriyor. Millet ittifakının uzun süre toplanıp toplanıp dağılması cumhurbaşkanı adayı noktasında çok istemeyerek de bir aday üzerinde birleşmiş olmaları, seçmeni AK Parti’ye yaklaştırıyor. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız yeniden seçilip aynı istikrarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Özmen, programına ziyaretlerle devam etti.