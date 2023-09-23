Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesindeki jandarma yol kontrol noktasında ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 126 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü U.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.