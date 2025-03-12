Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, süt dişlerinin tedavi edilmesinin neden önemli olduğunu yanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - Diş hekimi ziyaretlerini yetişkinler bile zorlayıcı olarak nitelendirirken, söz konusu çocuklar olunca durum biraz daha karmaşık bir hale geliyor. Hele ki rutin kontroller ihmal edilmiş ve çocuk diş hekimine diş ağrısı şikâyeti ile başvurulmuşsa, çocuk hastanın yapılması gereken diş tedavileri için uyum göstermesi de her zaman mümkün olmuyor.



Ebeveynlerin en sık sorduğu soru ‘Süt dişi değil mi tedavi edilmesine gerek var mı?’ oluyor. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, bu sorunun cevabını verdi.

Erken diş çekimlerine dikkat!

Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, süt dişlerinin ideal düşme zamanlarına kadar ağızda tutulması büyük önem taşıdığını söyledi.

Uzun süre tedavi edilmediği için genişleyerek dişte boyut kaybına sebep olan diş çürükleri, enfeksiyona veya başka bir etkene bağlı olarak bazı sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Demir, "Düşme yaşı gelmeden çekilen ‘erken süt dişi çekimleri’ daimi dişlerin dizileceği çene arkı üzerinde yer kaybına sebebiyet vererek, daimi diş diziliminde çapraşıklıklara ve dişlerin gömülü kalmasına yol açabilir. Bu yer kaybı, dişlerinde çapraşık dizilim, çenelerinde kapanış bozukluğu olan ya da genetik yatkınlık sebebiyle olması beklenen bir hastanın probleminin şiddetlenmesine de sebep olabilir" dedi.

Diş çürüklerinin genel sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Nurgül Demir, zamanında tedavi edilmeyen diş çürükleri ilerleyerek, dişte enfeksiyon oluşmasına neden olabildiğini söyledi.

"Özellikle doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelen çocuklarda ağız hijyeninin en üst seviyede idame ettirilmesi ve diş çürüğüne bağlı enfeksiyonların önlenmesi göz ardı edilemez bir öneme sahiptir" diyen Dt. Demir, "Kalp kası enfeksiyonu olarak bilinen, ‘enfektif endokardit’ gelişmesi riski bu çocuklarda yüksektir. Diş enfeksiyonları, diş tedavileri, günlük diş bakım rutinleri sırasında oluşabilecek bakteri yayılımı enfektif endokardite sebep olabilir.” dedi. Dt. Demir diş çürüklerinin önlenmesi gerektiğini ifade etti.