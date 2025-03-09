Üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanan Bayraktar TB2T test uçuşlarında göz doldurdu.ANKARA (İGFA) - Yapay zeka ve turbo motorla güçlendirilmiş Bayraktar TB2T test uçuşlarına devam ediyor.

Yerli ve milli SİHA, yeni performans testini başarıyla tamamladı.

Manisa, Dijital Dönüşümde yeni bir çağa adım atıyor Manisa, Dijital Dönüşümde yeni bir çağa adım atıyor

Performans testine ilişkin görüntüler BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İGF