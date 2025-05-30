Edirne Keşan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş, 29 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılarak Keşan’ı temsil etti ve farklı belediye başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş, Keşan Belediye Başkan Vekili olarak 29 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen TBB Meclis Toplantısı’na Keşan Belediyesi adına katıldı.Türkiye genelinden çok sayıda belediye başkanının yer aldığı toplantı, belediyeler arası iş birliği ve yerel yönetimlerin öncelikli konularını ele aldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ VE TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yavaş, “Birçok belediye başkanımızla görüşme fırsatımız oldu. Yerel yönetimlerde karşılaşılan benzer sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirdik.” dedi.

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI

Hüseyin Yavaş, TBB Meclis gündeminde yer alan birçok başlığın detaylı şekilde görüşüldüğünü vurgulayarak, “Belediyeler arası işbirliği, kaynak yönetimi ve yeni projeler konusunda oldukça verimli bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Keşan Belediyesi olarak yerel yönetimlerin ortak platformlarında aktif biçimde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

TBB’nin meclisi şu gündem ile toplandı.

1- 2024 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

2- Ek Bütçe Talebi

3- 2024 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

4- TBB Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmelik değişikliği

5- Kadro İhdası ve Derece Değişikliği

6- TBB Konuekvi Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi

7- Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi

8- TBB Personel A.Ş.sermaye artışı

9- Meclis 1. Başkan Vekili Seçimi

10- İhtisas Komiyson üyeleri seçimi

11 -Encümen üyelerinin seçimi

12- Dilek ve Temenniler