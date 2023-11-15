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Türkiye’nin ihracatta en katma değerli sektörleri arasında yer alan tekstil sektörü Ege Bölgesi’nde sürdürülebilir ihracatın artması için çalışmalarını hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) tarafından “Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi” URGE projesi, 18 üye firmanın sürdürülebilirlik teması kapsamında kapasitelerini geliştirebilmek için Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlamak için küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 2030 yılına kadar üç katına çıkması gerektiğini hatırlatıyor.

“Bu, önümüzdeki altı yılı iklim mücadelesinde kritik hale getiriyor. Büyük ekonomiler arasında sadece Çin 2030 yenilenebilir enerji hedefine ulaşma yolunda ilerleyen tek ülke olarak öne çıkıyor. Paris Anlaşması’na taraf olan ABD, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan ve Birleşik Krallık gibi büyük elektrik tüketicileri de dahil olmak üzere birçok ülke 2030 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitelerini artırmak için iddialı hedefler belirlemişti. Yeşil Mutabakat ile bu iddialar daha da derinleşti. Ancak veriler birçoğunun bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak gerekli yıllık kapasite eklemelerine ayak uydurmakta zorlandığını gösteriyor. Çin, 2022'de gerekli 101 GW'lık kapasitenin yüzde 168'ini ekleyerek hedefe ulaşmakla kalmamış, aynı zamanda bu hedefi önemli ölçüde aşmış. Ancak diğer ülkeler bu hedeflerin çok uzağında. ABD, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan ve Birleşik Krallık toplu olarak küresel elektrik tüketiminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiriyor.”

Şirketlerin sürdürülebilir olma baskısını her geçen gün daha fazla hissettiğine değinen Başkan Eskinazi, müşterilerin sürdürülebilir ürünleri giderek daha fazla tercih ettikçe, karbon ayak izlerini azaltmak isteyen şirketlerin tedarikçilerinin sürdürülebilirlik çabaları konusunda daha şeffaf olmalarını istediğini vurguladı.

“PwC'nin farklı sektörlerdeki şirketler üzerinde yaptığı bir araştırma şirketlerin yüzde 96'sının müşterilerinin ürünlerinin sürdürülebilirliğine ilgi duyduğunu ve yüzde 95'inin de bu eğilimin devam etmesini beklediğini ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 75'inden fazlasının tedarikçilerin sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin beklentileri son 12-18 ay içinde büyük ölçüde arttığını gösteriyor. Yüzde 92'den fazlası bu beklentilerin önümüzdeki bir yıl içinde artmaya devam etmesini bekliyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz tarafından 2021 yılında başlattığımız “Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi” URGE projemizi 2024 yılında tamamlamayı planlıyoruz. 18 üye firmamızın sürdürülebilirlik teması kapsamında faaliyetlerini geliştirebilmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız desteğiyle yürütülen projelerde, farklı konularda danışmanlık hizmeti veriliyor.”

ETHİB’den Enerji verimliliği, İklim değişikliği ile mücadele, Karbon ayak izi yönetimi, Ürün yaşam döngüsü danışmanlık hizmeti

Başkan Eskinazi, “Enerji verimliliği danışmanlığı 6 firma ile, İklim Değişikliği ile Mücadele/ ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi Yönetimi Danışmanlığı 9 firma ile ISO 14001 Çevre Yönetimi Danışmanlığı ise 5 firmamızın katılımı ile yürütüldü ve tamamlandı. URGE Projemiz kapsamında, 4. Danışmanlık hizmeti olan LCA (Life Cycle Assessment- Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) Danışmanlığı hizmeti 8 firmanın katılımıyla ve 7 ay sürecek şekilde 2 Ekim 2023 tarihinde başlatıldı. Proje katılımcısı firmalarda LCA danışmanlık faaliyeti çerçevesinde ISO 14040 ve ISO 14044 standardına uygun ürünler için Beşikten Mezara LCA-Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışması yapılması amaçlanıyor ve ürün kompozisyonunda LCA senaryosu uygulanarak kıyaslama yapılması, hesaplanması ve raporlaması hedefleniyor.” diye konuştu.

Jak Eskinazi, “Kurumsal Karbon Ayak izi danışmanlık hizmeti düşük ya da sıfır karbon stratejisi belirlemenin ilk adımı olarak katılımcı firmalarımıza verildi. Sonraki bir adım olarak firmalarımızın müşterilerinden gelen talep ve ihtiyaç analizi sonuç raporumuza bağlı olarak LCA danışmanlık hizmeti veriliyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında oluşacak gelişmelere ve firmalarımızın diğer pazarlarda yaşanan sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamalara ve gelişmelere hazırlıklı olabilmelerini amaçlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde geri dönüşüm konusunda iyi bir kümelenme örneği olan ve döngüsel ekonomiye yaptığı yatırımlarla öne çıkan üye firmalarımızın yoğun olduğu Uşak’ta bir dizi firma ziyaretlerini Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik” diye konuştu.