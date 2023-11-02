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Yapılan son çalışmalara göre ev dışı hazır gıda tüketimi Avrupa ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de artış içinde. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, tencere yemeklerinin pek çok yönüyle hazır yemeklerden çok daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirterek, bu yemekleri tüketmenin pek çok bilimsel çalışmaya göre obezite riskini de azalttığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle son yıllarda yaşam tarzlarında yaşanan değişim, online siparişlerle hazır tüketim gıdalara kolay ve hızlı erişim gibi nedenlerle ülkemizde de tencere yemeği hazırlama geleneği gittikçe azaldı.

Bu konuya dikkati çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, tencere yemeklerinin hazır yemeklere göre çok daha sağlıklı piştiğini belirterek, “Tencere yemekleri; çoğunlukla bitkisel sıvı yağlarla yapılması, birçok çeşit besinin bir arada bulunabilmesi, sebze ve bakliyat yemeklerini çeşitlendirmesi, lezzet artırıcı koruyucu katkı maddelerinin kullanılmaması gibi pek çok nedenden dolayı hazır ve ev dışı tüketilen yemeklere göre çok daha sağlıklı pişiyor” dedi.

Bazı çalışmalara göre tencere yemeklerinin özellikle çocukların daha az yağlı beslenmelerini sağladığını ve bunun da obezite riskini düşürdüğünü hatırlatan Örnek, “Tencere yemekleri sağlığımız açısından pek çok malzemeyi bir araya getirmekle kalmıyor aynı zamanda tüm aileyi aynı sofrada buluşturarak aslında aile bağlarını da güçlendiren bir etki yaratıyor. Anadolu’nun mutfak kültüründe yüzyıllardır var olan tencere, bugün ülkemizin farklı yörelerinden binlerce çeşit yemeğin de olmazsa olmazı. Binlerce yıl önce insanlığın beslenme şeklini değiştiren, ateş üzerinde pişirilen yemeklerden suda pişirilen yemeklere geçişi sağlayan tencere; farklı malzemelerle yapılan çeşitleriyle günümüz mutfaklarının lezzet şölenlerinin de başrolünde” diye konuştu.

İPUÇLARINI PAYLAŞTI

Tencere yemeklerinin en önemli temel malzemeleri zeytinyağı, kuru soğan, salça/domates ve havuç olduğuna dikkat i çeken Örnek, “Sonbahar ve kış dönemi için ıspanak, pırasa, kereviz, brokoli, pazı, lahana, karnabahar gibi vitamin-mineral deposu ve lif bakımından zengin sebzeleri sıkça tüketmek gerekiyor. Ayrıca lif ve protein açısından zengin olan, kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir içeren; kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya ve bezelye gibi kuru baklagilleri yaz/kış demeden haftada ortalama 2 defa tüketmek çok önemli” dedi.

Tencere yemeklerinin tüm faydalarından yararlanmak için yemek yaparken kullanılacak tencerenin hangi malzemeden üretildiğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Örnek, “Paslanmaz çelik, dökme demir, granit ve seramik sağlıklı tencere seçimi için en doğru alternatifler arasına giriyor. Teflon veya alüminyum gibi malzemelerle yapılmış ürünleri kullanmaktan kaçınmak gerekiyor” uyarısında bulundu.