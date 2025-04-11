Bursa’da Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Osmangazi İlçe Teşkilatı, olağanüstü genel kurulunu büyük bir katılımla gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - TEP Osmangazi İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği partililerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda Yaver Kamacı oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

TEP Bursa İl Başkanı Müberra Özdemir’in de katıldığı genel kurulda Ruşen Öztürk, Birsen Gürsoy, Ramiz Kiraz, Mustafa Sağlık, Şehzat Can, Hanife BağşişOsmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

TEP Bursa İl Başkanı Müberrra Özdemir, Olağanüstü Genel Kurulda yaptığı konuşmada Türkiye Emekliler Partisi’nin her geçen gün daha da güçlenerek yoluna emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, İl Başkanı seçilen Yaver Kamacı ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

