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TİNGADER Aydın Şube Başkanı Arif Kunur, yaptığı yazılı açıklamada: “Biz TİNGADER Aydın Şubesi yönetim kurulu olarak sizin söylediğiniz sözlerin "Kıymeti Harbiyesini " hiçe sayarak, şahsınızın Bu günün şartlarında Türkiye'nin şartlarında yok sayılacak özgürlük anlayışına karşı çıkacak elin bir kaç sayıdan fazla kalmadığı üstüne de bir ve dahası Aydın kabul ettiğimiz vekilin gazeteciye gönderme yaptığı tehditvari cümleleri TİNGADER olarak kınıyoruz” dedi.

Başkan Arif Kunur, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ”Sayın Vekil Süleyman Bülbül Halkın Vekili, Özgürlüklere ve Gazeteciliğe en çok sahip çıkan bir siyasi partinin vekili! Eray Gökçe’yi telefonla arayıp Sayın Milletvekili Bülbül, Seni en kısa zamanda öpeceğim, diyerek ,” Az kaldı sana ve senin gibilere sevgimi göstereceğim. Mutlu Olacaksın! Bilirsin ben dediğimi mutlaka yaparım. Geçmişe bakınca görürsün. Selam ve sevgilerimle” şeklinde konuşarak gazeteci Gökçe’ye neyi anlatmak istediğinizi anladığımızı belirterek ve sizi şahsınız da kınayarak söylemek istediğimiz şudur; Sayın vekil meslektaşımızın senin hakkında kendi sosyal medya hesaplarında ki paylaşımlarını hakaret kabul edip hukukçu olmana rağmen hesabını adalet karşısında değil de kendin görmeye çalışman hem avukatlık mesleğine hem de meslektaşlarına karşı bir uygun olmayan dikleniştir. Yazma özgürlüğü olan gazetecinin ancak kaynaktan söylenmiş sözlere dikkat edilmesi söz konusudur. Hal buyken bir haberin onu okuyanların taktirine bırakılması gerekir! Aba altında gösterilenlerin ve sarf edilen sözlere karşı yakında verilecek cevaplar, meslektaşımızın özlük haklarının korunması konusunda tabii ki önemlidir!

Biz TİNGADER Aydın Şubesi yönetim kurulu olarak sizin söylediğiniz sözlerin "Kıymeti Harbiyesini " hiçe sayarak, şahsınızın Bu günün şartlarında Türkiye'nin şartlarında yok sayılacak özgürlük anlayışına karşı çıkacak elin bir kaç sayıdan fazla kalmadığı üstüne de bir ve dahası Aydın kabul ettiğimiz vekilin gazeteciye gönderme yaptığı tehditvari cümleleri TİNGADER olarak kınıyor, İlimizin vekilini daha hazımkar ve gündeme dair şahsına münhasır haberlere ve eylemlere hoş görülü olmasını bekliyoruz! Gazeteci kimsenin vatandaşlık haklarına hakaret etmedikçe, kimliği ne olursa olsun gazeteciye hakarete ve tehdit içeren sözleri, öncelikle haber alma özgürlüğüne sahip halkımızı incitecektir. Kaldı ki Aydın ilinde vekil olacak sayıda oy alan partinize karşı sorumluluklarınızı unutup gazeteciye olmaz ve kabül edilmez sözler sarf etmek, beklentimiz olarak genel merkezinizin de sizinle bu konuda muhatap olacağı umudu içindeyiz! TİNGADER sizin bir vekil olduğunuzu ve temsil yetkinizin halk adına olduğunu hatırlatır, "sizi, sizin dilediğiniz dil gibi sevgiyle öpüyoruz." Sözlerini tamamladı.

Haber: Ömür Yapıcı

