Tiyatro Kooperatifi ortaklarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda; son dönemde hayata geçirilen projeler, özel tiyatroların yaşadığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.İSTANBUL (İGFA) - Toplantı sonunda gerçekleştirilen oylamada, mevcut Yönetim Kurulu'nun görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gülhan Kadim ve Muharrem Uğurlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Satıbol, Hakan Silahsızoğlu, Eyüp Emre Uçaray ve Vildan Güleç'ten oluşan ekip, yeni dönemde de kooperatifin liderliğini üstlenecek.

“ÖZEL TİYATROLARIN HAKLARINI SAVUNMAYA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, “Geçtiğimiz yıl ortaklarımızla birlikte önemli adımlar attık ve özel tiyatroların sesini daha geniş kitlelere duyurduk. Mevcut yönetim kurulumuzla uyum içinde çalışarak, kooperatifimizin hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerledik. Yeni dönemde de özel tiyatroların yasal statüsünün güçlendirilmesi, devlet desteklerinin artırılması ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Bununla birlikte kooperatifimize dahil 70'in üzerinde tiyatroyla, yaz boyunca aktif şekilde oyun oynama ve sezonu kapatmama kararı aldık. Seyirciyle daha yoğun bir irtibat halinde olacağız. Çünkü tiyatro sadece sahnede değil, hayatın tam ortasında yer alır. Sahnelerimiz ise, birlikte üretmenin, seyirciyle buluşmanın, gençlere ulaşmanın ve sahne sanatlarının sürdürülebilirliğini savunmanın alanıdır.” dedi.

Tiyatro Kooperatifi, 70'in üzerinde ortağıyla özel tiyatroların ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplumla iş birliğini sürdürüyor.