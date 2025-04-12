TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 25. haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 25. haftasında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. Ligde 16 galibiyet-8 mağlubiyetle 4. sırada bulunan ve play-offlara saha avantajıyla başlamak için normal sezonda ilk 4’teki yerini korumak isteyen Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son 2 maçında evinde Manisa Basket Divissa’ya 98-106 ve deplasmanda Anadolu Efes’e 97-72 mağlup olan Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmazken, lig lideri (23 galibiyet-1 mağlubiyet) Fenerbahçe Beko ise bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada Aliağa Petkimspor’a karşı aldı. Sarı Lacivertliler 10 Nisan’da oynadığı Euroleague karşılaşmasında da deplasmanda FC Bayern Munih’i 77-89’luk skorla mağlup etmişti.

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İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada TOFAŞ, Fenerbahçe Beko’ya 90-88 kaybetmişti.

13 Nisan Pazar TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 25. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Serkan Emlek, Alper Özgök, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: İGF