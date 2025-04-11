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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında aylık yüzde 3,4 arttı.

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayına ilişkin Ciro Endeks verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 32 arttı. Yıllık değişimde en çok artış gayrimenkul sektöründe yaşandı. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

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