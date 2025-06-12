Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Teminat mektuplarına sigorta şirketleri kefalet senetleri eklendi, denetim süreçleri kolaylaştırıldı.ANKARA (İGFA) - 30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapı denetim süreçlerinde önemli düzenlemeler yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gire değişiklik yönetmeliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan değişikliklerin denetimlerin etkinliğini artırması ve esneklik sağlaması hedefledi.

Söz konusu yönetmelikte başlıca öne çıkan değişiklikler şöyle:

Teminat Mektubu: Banka teminat mektuplarına ek olarak, sigorta şirketlerinin kefalet senetleri de kabul edilecek. Teminat tutarları, 2026’dan itibaren Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre güncellenecek.

Denetim Sınırları: Yapı denetim kuruluşları, 500 metrekareye kadar işlerde bir ek işle yetki sınırını aşabilecek, ancak sınır altına düşene kadar yeni iş alamayacak.

İl Dışı Görevlendirme: Elektronik ortamda görevlendirilebilen yapı denetim kuruluşları, diğer illerde de çalışabilecek. Ancak, denetim elemanlarının yerleşim yeri ilgili il olmalı.

Hizmet Sözleşmesi Feshi: 3 ay başlanmayan veya devam etmeyen işlerde, keyfi denetimden kaçınılması gibi durumlarda sözleşme feshedilebilecek.

Hizmet Bedeli: 500 metrekareye kadar işlerde bedel oranı yüzde 3,5’e kadar artırılabilecek. Birim maliyetler, 2026’dan itibaren Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalamasıyla güncellenecek. Güçlendirme işlerinde hizmet bedeli, toplam bedelin yüzde 25’inden az olmayacak.

İnşaat Alanı Hesaplama: Yeni yapılar, güçlendirme ve ruhsatsız işler için inşaat alanı hesaplama yöntemleri netleştirildi.

2019-2025 arası sözleşmesi devam eden işlerde, 2025 sonuna kadar yeni birim maliyetler kullanılacağı bildirilirken, bazı formlar güncellendi.

Söz konusu değişiklik yönetmeliğinin tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz