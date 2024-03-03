Vatandaşlar, büyük coşkuyla karşıladıkları Çerçioğlu'na hayat pahalılığından ve düşen alım güçlerinden yakındı. Çerçioğlu’na Aydın’da uyguladığı sosyal belediyecilik için de tebrik eden vatandaşlar, kendisine desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Pazaryerinde Çerçioğlu ile sohbet eden vatandaşlar, kazançlarının ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiğinin altını çizerek özellikle son dönemde geçim sıkıntısının iyice arttığını belirtti. Pazardaki fiyatların her hafta artmasından şikâyet eden emekli vatandaşlar, en temel mutfak ihtiyaçlarından olan ete Halk Ege Et olmasa ulaşamayacaklarını söyledi. Çerçioğlu, üreticinin ve tüketicinin yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini vurgulayarak Aydın’da sosyal belediyeciliği önümüzdeki dönemde de artırarak uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.