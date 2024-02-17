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31 Mart Yerel seçim çalışmasının en popüler olanı çekilen videolar oldu. Çekilen videoları Sosyal Medya hesaplarında paylaşan adaylar, adeta yarışa girdi.

Aydın siyasetinde seçime hazırlanan adaylar arasında en popüler sosyal medya fenomeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

Paylaşılan her bir videonun beğeni ve izlenme rekorları kırdığı sosyal medya hesapları yine Topuklu Efe'nin oldu. Her videonun izlenmesi ve beğenileri binleri hatta yuzbenleri geçmesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na olan sevginin ve ilginin bir göstergesi oldu.

Ayrıca Özlem Çerçioğlu haberlerinin internet haber sitelerinde ise rekor kırması diğer adayların canını sıktığı görüldü

Topuklu Efe'nin videolarını örnek alarak paylaşım yapmaya çalışan diğer adaylar beğeni ve izlenme de sınıfta kaldılar.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

Özlem Çerçioğlu hesapları için aşağıda bulanan linkleri tıkla...

https://www.instagram.com/ozlemcercioglu?igsh=MWJrNmtmeG12dGJibQ==

https://www.facebook.com/BsknOzlemCercioglu?mibextid=ZbWKwL

https://x.com/OZLEM_CERCIOGLU?t=ERwr0eJ1z4s-N_wMfTsa8g&s=09