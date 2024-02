Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayat pahalılığı karşında yaşam mücadelesi veren emekliler için bir ilki gerçekleştirerek "Emekli Kart" müjdesini verdi.

Yaşanan ekonomik kriz halinde et ve süt ürünleri dahil bir çok ürünün el yaktığı su günlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Emekli vatandasların rahat bir şekilde et ve süt ürünleri alabilecekleri bir ortam sağlamak amaçlı, Halk Ege Et'e satılan ürünlerin yüzde 20 indirimli alabilecekleri "Emekli Kart" projesini hayata geçirdiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Çerçioğlu "Emekli Kart" projesini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "Emekli Kart Projemizle, kentimizde yaşayan emekli vatandaşlarımız, et ve et ürünlerini Halk Ege Et mağazalarımızdan %20 indirimli alabilecek" dedi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

Emekli Kart detayları icin aşağıdaki linki tıkla

​​https://aydin.bel.tr/mobil/detail/11191/ozlem-cercioglu-ndan-emekliye-buyuk-destek

