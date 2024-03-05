Aydın’ı karış karış gezen ve Aydın halkı ile kucaklaşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi’ne çıkarma yaptı.

Meşaleler ve çiçeklerle karşılanan Topuklu Efe, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.

Kızılcaköy Mahallesi ziyaretinde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Şu ifadelere yer verdi: “Biz Kızılcaköy mahallemize güncel rakamla 17 milyon 450 TL yatırım yaptık. Anıl Başkanım ‘ben bunun iki katını yapmaya hazırım’ diyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hizmet verdik. Anıl Başkanım, ‘İlçe Belediyesi olarak 31 Mart’tan sonra bütün ihtiyaçlarınızı Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ben yapacağım’ diyor ve söz veriyor. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle hanım kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Ben 18 saat çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim sizler için.”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun konuşmasının ardından sahneye çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin şunları söyledi: “Türkiye’nin tanıdığı ismiyle Topuklu Efe’mizle beraber daha çok hizmet için daha güzel hizmetler için hep birlikte var mıyız? Ben kendi adıma söz veriyorum” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı