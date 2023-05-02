Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri E.A. ile A.G. isimli sevgililerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 570 gram metamfetamin maddesi, 3 adet ekstazi hap, uyuşturucu tartmada kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 700 TL para ele geçirildi. Ayrıca soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri A.G.’nin aynı gece birçok şahsa uyuşturucu sattığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından torbacı sevgililer adliyeye sevk edildi. Aydın adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.A., savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, şüpheli A.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ayrıca iki sevgilinin 4 yıl önce de yine uyuşturucu ticareti yapmak suçundan birlikte yakalandıkları ve o tarihte tutuklandıkları bilgisine ulaşıldı.