Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde şehrin elektrikli araç dönüşümüne öncülük edecek kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, şehrin elektrikli araç dönüşümüne öncülük edecek önemli bir çalışmaya imza atarak, 'Trabzon Elektrikli Araç Görünümü Raporu'nu hazırladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine bağlı kalınarak Trabzon için gelecek yıllara göre elektrikli araç sahiplenme öngörüsü hesaplandı. Buna göre Trabzon’da, 2025 yılı için 3 bin 17, 2030 yılı için 19 bin 140 elektrikli araç kullanım sayısı öngörülüyor.

2024'TE 832 ARAÇ SATILDI

Hazırlanan raporda, Trabzon’un elektrikli araç ekosistemini güçlendirmek için atılması gereken adımlar da, bilimsel veriler ışığında detaylandırıldı. Dünyada ve Türkiye’de elektrikli araç kullanımının ulaştığı nokta ve gelecek projeksiyonları ele alınırken, 2024 yılında 832 elektrikli araç satışının gerçekleştiği Trabzon’da 126 adet hızlı, 149 adet de yavaş şarj soketi bulunuyor. Soket başına yüzde 4,77 oranında elektrikli araç düşüyor. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 6.75.

TRABZON YERİNİ ALACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon, geçmişten bugüne farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada yaşadığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörünün ve kardeşliğin kenti olmuştur. Kültürüyle, ticaretiyle, sanatıyla ve gündelik hayatının zenginliğiyle müstesna bir şehir olan Trabzon'umuz, yeniliklere ve değişimlere her zaman öncü bir duruşla yaklaşmıştır. Günümüzün en önemli ve dinamik konu başlıklarından biri olan elektrikli araç dönüşümü konusunda ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli elektrikli aracımız ile güçlü bir başlangıç yapmıştır. Bizler de bu dönüşümü desteklemek ve Trabzon'umuzun bu önemli süreçte hak ettiği konumda yer almasını sağlamak amacıyla zaman ve mekân kavramı gözetmeksizin hizmet aşkıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

Başkan Genç, şunları söyledi: “Şehrimizin elektrikli araç dönüşümünde ön sıralarda yer alması, doğru politikaların üretilmesi ve vatandaşlarımızın bu gelişmeleri yakından takip edebilmesi adına gerekli bilgilendirmelerin yapılması bizler için bir sorumluluktur. 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' ve 'Gerçek Belediyecilik' perspektifi çerçevesinde Trabzon'umuzu daha modern, daha çevreci ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Elektrikli araç altyapısı ve şarj istasyonu çalışmalarında örnek belediyecilik anlayışını sürdürme gayreti içindeyiz. Bu vesileyle, doğru politikalar geliştirebilmek amacıyla hazırladığımız bu raporun oluşturulmasında emeği geçen her kademedeki çalışanlarımıza ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, raporumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”