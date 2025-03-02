Ramazan ayını yıkımın gölgesinde karşılayan Gazze halkına desteğini sürdüren Türk Kızılay, günlük 30 bin kişilik iftarlık dağıtımına başladı. Kızılay, bir yandan da gıda kolileri dağıtarak ailelerin mutfak ihtiyacına destek oluyor.ANKARA (İGFA) - Ramazan hazırlıkları kapsamında bölgede gıda kolisi dağıtımlarına başlayan Kızılay, 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımıyla Gazze halkına ilk iftar desteğini de sundu.



Gazze’nin kuzeyinde Rimal ve Derilbelah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah’ta dağınık yerleşimlerde iftarlık yemek dağıtımı yapan Kızılay, Ramazan boyunca Gazze’de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak.

Ailelerin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan gıda kolilerini de dağıtmaya başlayan Kızılay, Gazze’de 50 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Türk Kızılay, Ramazan ayına özel olarak planlanan 1000 tonluk yeni bir “İyilik Gemisi”ni de Gazze halkına ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

GAZZE İÇİN BAĞIŞ KANALLARI

Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyası kapsamında Gazze’de gıda yardımlarına Filistin Gıda Yardımı ve Filistin İftar/Sahur seçenekleriyle katkı sunmak mümkün. Hayırseverler GAZZE yazıp 2668’e SMS göndererek 50 TL bağışta da bulunabilir.

Bağışlarla ilgili Türk Kızılay'ın resmi internet sitesi; kizilay.org.tr/ramazan adresinin yanı sıra 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, mobil uygulama ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden de detaylı bilgiye ulaşılabilir.