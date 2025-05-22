Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğü, Bursa Valiliği Koordinasyonuyla bu yıl dördüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası, İnegöl Belediyesi’nin ev sahipliğiyle Bursa’daki programlarını başlattı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlarından 20 çeşit helva, “Tarihin Tadı Helva Tadım Etkinliği” temasıyla İnegöllü vatandaşlarla buluştu.BURSA (İGFA) - Anadolu’nun binlerce yıllık zengin mutfak kültürünü ön plana çıkaran Türk Mutfağı Haftası, bu yıl dördüncü kez ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşen haftanın Bursa’daki açılışı, tarihi dokusuyla öne çıkan İnegöl’de, “Tarihin Tadı: Helva Tadım Etkinliği” ile başladı. Etkinlik, İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl Restoran’ın bahçesinde düzenlendi. Programda, Gastro İnegöl şefleri tarafından hazırlanan çeşitli helva türleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Türkiye’nin ilk sivil mehter takımı olan Tarihi İnegöl Mehteri’nin seslendirdiği marşlar da etkinliğe coşku kattı.

20 FARKLI HELVA TÜRÜ TANITILDI

“Tarihin Tadı: Helva Tadım Etkinliğinin açılış programına; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, şefler, işletmeciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. “Komşuda kavrulur, mahalleye aş olur” sloganıyla hazırlanan programda; un helvası, irmik helvası, koz helvası, tahin helvası, cevizli helva gibi çeşitlerin de yer aldığı 20 farklı helva türü katılımcıların beğenisine sunuldu. Tadım alanında kurulan stantlar büyük ilgi görürken, ziyaretçilere helvanın tarihçesi ve yapım süreci hakkında bilgiler de aktarıldı.

Açılışta konuşan Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Türk Mutfağı Haftasının önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası’nın bu yıl dördüncüsünü kutluyoruz. Lezzetlerimizin tatları bir yana, tanıtımı da en az bu kadar önemli. Hepimizin malumu ülkemizde ve dünyada turizm kültürel diplomasinin içerisinde. İnsanlar turizm vasıtasıyla birbirini tanıyor. Gastronomi de kültür turizmin en önemli ayaklarından biri. Bir şehre gittiğinizde konaklamayabilirsiniz ama mutlaka yemeklerinden tadımlıyoruz. Türk Mutfağı Haftası her yıl farklı bir tema ile kutlanıyor. Bu yıl da Türk Mutfağının klasik yemekleri ana tema olarak belirlendi ve her bölge bu klasik yemekleri sunuyor. Burada 20 çeşit helva tadımı olacak. 7 gün boyunca da Bursa genelinde farklı programlarımız olacak. İnegöl Belediyemize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyor, Türk Mutfağı Haftamızı kutluyorum.” diye konuştu.

“KOMŞUDA KAVRULUR MAHALLEYE AŞ OLUR” SLOGANIYLA 20 ÇEŞİT HELVANIN TANITIMINI YAPIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın açılış programında yaptığı konuşmada, şehrin kültürel zenginliklerini ve gastronomi vizyonunu vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’nın dördüncü yılındaki etkinliklerinin ilk açılış programını şehrimizden başlatıyoruz. Böyle güzel bir haftanın başlangıcını bir kez daha İnegöl’de yapmanın mutluluğunu duyuyoruz. Türk Mutfağı Haftası; Anadolu’nun binlerce yıllık bereketli topraklarından yoğrulan, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izleriyle zenginleşen gastronomi kültürümüzü geniş kitlelerle buluşturmaya vesile oluyor. Önceki yıllarda da “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi Sergisi ve Türk Kültürünün Eşsiz Lezzeti Şerbet’’ temasıyla düzenlediğimiz benzer etkinlikler olmuştu. Bu yıl da Osmanlı’da hem gündelik yaşamın, hem de saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti ‘’Tarihin Tadı Helva Tadım Etkinliği’’ ile buluşmuş oluyoruz. Komşuda kavrulur mahalleye aş olur sloganıyla 20 çeşit helvanın tanıtımı ve aynı zamanda tadımını gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Turizm hem ülkemiz hem de Bursamız, aynı zamanda İnegölümüz için de önemli bir hedef noktada. Bu hedefe yürüyecek argümanlara ve değerlere sahibiz. Asırlık lezzetlerin yeniden sofraları süslemeye başladığı yerel yemeklerin birer marka lezzete dönüştüğü süreci birlikte yaşıyoruz.’’ dedi.

“GASTRONOMİ VE TURİZM ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYDUK”

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında İnegöl’ün gastronomi ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, özellikle son yıllarda Gastro İnegöl markası altında yürütülen çalışmalarla unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ve bu alanda önemli projelere imza atıldığını vurguladı. İnegöl Köftesi ile tanınan şehrin, bu köklü mutfağın çok daha fazlasını barındırdığını belirterek, yerel paydaşlarla birlikte kültürel mirası geleceğe taşıma hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Alper Taban, “İnegölümüzde özellikle son dönemde gastronomi ve turizm alanında önemli çalışmalar ortaya koymaya çalıştık. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş pek çok lezzeti yeniden sofralarla buluşturan çalışmalarımız Gastro İnegöl Markası ile buluştu. İnegöl’ün köftesi var ancak biz İnegöl Köftesinden daha fazlası diyerek bu motto ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Gastro İnegöl yerel paydaşlarımıza, şehrimize pek çok fırsatlar sunarken geçmişin lezzetlerini geleceğe aktarmakta önemli rol alıyor. Gastronomi anlamında önemli projeler yaptığımızı düşünüyorum ama benim söylememden ziyade bu merkezi kullanarak, bu lezzeti tadan vatandaşlarımızın ifade etmesi çok önemli. Bu programlar 27 Mayıs’a kadar Bursamızın tüm ilçelerinde devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Katılımlarınızdan, katkı ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türk Mutfağı Haftamız kutlu olsun.” dedi.

İnegöl İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise Gastro İnegöl çalışmalarından dolayı geçmişi gelecekle buluşturan İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban’a teşekkür ederken, "Mutfağımız ve kültürümüz zengin. Bu zenginliklerle ruhumuzu da besliyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor, Türk Mutfağı Haftamızı kutluyorum.’’ dedi.

Türk Mutfağı Haftası’nın iki yıldır açılış programlarının İnegöl’de yapıldığını ve Gastro İnegöl’ün bu programlara ev sahipliği yaptığını belirten Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu açılış konuşmasında, “Türk Mutfağı açılış programını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İnegöl’de gerçekleştiriyoruz. Sözlerimin başında Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ın selamlarını iletmek istiyorum. Bir önceki yıl yine Gastro İnegöl tesisimizde açılışımızı gerçekleştirmiştik. Bursa; 81 ilimizde en çok etkinliğin gerçekleştiği ilimiz. Bursamız örnek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bu programlar gerçekleşiyor. Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, İnegöl Kaymakamlığımıza, İnegöl Belediyemize çok bu anlamlı programlar neticesinde teşekkür ediyorum. İnegöl Belediye Başkanımız ilçemize hem Gastro İnegöl Tesislerini kazandırmış hem de iki yıldır bu programlar neticesinde bizlere ev sahipliği yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

HELVALARIN VE YÖRESEL LEZZETLERİN TANITIMI YAPILDI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve misafirler Gastro İnegöl önünde kurulan stantlarda hazırlanmış 20 farklı helvanın tadına bakarken aynı zamanda İnegöl’ün gastronomi değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri de hazırlanan özel masada konuklara tanıtıldı.