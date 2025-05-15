Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun öncülüğünde 2025 yılında kurulan Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı, Türkiye'yi Para Bisiklet Yol Dünya Kupası’nda temsil ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İtalya’nın Maniago kentinde 15-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen UCI Para Bisiklet Yol Dünya Kupası’na katılan milli takımımız, paralimpik yolculukta önemli bir adım atacak.

Para Bisiklet Milli Takımımızda yer alan sporcular Abdulkadir Özoğul (C2 kategorisi) ve Mehmet Keskin (C5 kategorisi) zamana karşı ve yol yarışı disiplinlerinde mücadele edecek.

Para Bisiklet Yol Dünya Kupası serilerine katılarak yeterli puan alan ülkeler, Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Para Bisiklet Milli Takımı'nın uluslararası organizasyonlara katılmasının sadece sportif anlamda değil, toplumsal kapsayıcılık ve eşitlik adına da büyük bir adım olduğunu söyledi. Müftüoğlu, sporculara başarılar dilerken, "Bu önemli katılım, 2028 Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda sürdürülebilir başarı için atılmış güçlü bir adımdır” dedi.